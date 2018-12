Champions la Juve becca l’Atletico Europa League al Napoli tocca Zurigo. Ecco tutte le sfide

Juventus e Atletico Madrid si sono affrontate 7 volte in competizioni europee: 4 vittorie per i bianconeri, un pareggio e 2 successi spagnoli. Dopo una serie di cinque partite senza successi, la Juventus ha vinto tutte le ultime tre sfide contro squadre spagnole. In Champions League i precedenti sono due: nel 2014/15 una sconfitta e un pareggio per i bianconeri. Nelle ultime quattro occasioni in cui è arrivato agli ottavi di Champions League, l’Atletico ha sempre passato il turno. Cristiano Ronaldo ha segnato 22 gol contro l’Atletico Madrid, solo contro Getafe (23) e Siviglia (27) ne ha realizzati di più.

La Roma non ha vinto nessuna delle quattro partite contro il Porto in competizioni europee – due pareggi e due sconfitte il bilancio contro i portoghesi (1 solo gol segnato). In entrambe le occasioni in cui la Roma ha incontrato il Porto in competizioni europee è stata eliminata: ottavi di finale nella Coppa delle Coppe 1981/82 e qualificazioni alla Champions League 2016/17. E’ la prima sfida in Champions League: il doppio confronto dell’estate 2016 era un playoff (1-1 in Portogallo l’andata e sconfitta 0-3 in casa nel ritorno). Moussa Marega è il miglior marcatore del Porto in questa Champions League (5) – l’attaccante maliano ha realizzato un gol in tutte le ultime cinque partite della squadra portoghese nella competizione.