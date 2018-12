A Cetara Natale a teatro con la Compagnia Teatrale Cetarese  “Manfredi Nicoletti”

La Compagnia Teatrale Cetarese “Manfredi Nicoletti” presenterà,a Cetara,presso la sala Benincasa, nei giorni 25, 26, 27, 28 dicembre e 1 gennaio alle ore 20.30 la Commedia in due atti “Arezzo 29 in tre minuti (tassista veloce), di Gaetano e Olimpia di Maio per la regia di Vincenzo Anastasio.

Una commedia divertente, moderna, ambientata negli anni ottanta, dove la comicità apre lo scenario ad alcuni temi rilevanti ed attuali come l’usura, il mercato dei bambini e la mancanza di prospettiva lavorativa per i giovani.

La Compagnia Teatrale Cetarese nasce nel 1974 e la sua passione per l’arte, per la recitazione rappresenta la voglia di mettersi in gioco per uscire da uno schema consolidato o, da un modo pensare comune :”Viva il teatro, dove tutto è finto ma niente è falso”.

Gli attori che calcheranno le scene, alcuni per le prima volta, saranno: Vincenzo Anastasio, Gaetano Giacinto, Maria Pappalardo, Lucia De Santis, Gennaro Ferrigno, Vincenzo Criscuolo, Milena Falcone, Marianna Esposito, Vincenzo Pappalardo, Annamaria Zuppardi, Pierluigi Zuppardi, Felice D’Elia. New entry: i piccoli Armando Ferrigno e Maria De Crescenzo. (Costo ticket 5€).

Antonio Di Giovanni