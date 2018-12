A Cetara in Costiera amalfitana la festa della colatura di alici oggi “Premio Ezio Falcone” il compianto storico di Amalfi seguita da Positanonews , l’avvincente sfida ai fornelli che, quest’anno, propone il tema al quale i dieci partecipanti si ispireranno “La colatura: mare nostrum in un piatto”. Organizzata dall’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara Angela Speranza, in collaborazione con “Calendario del Cibo italiano”, la gara avrà in giuria gli ambasciatori della colatura di alici: gli chef Giovanni Sorrentino, Antonio Petrone, Peppe Guida, Vincenzo Giorgio. Presenti giornalisti ed esperti del settore gastronomico: Barbara Guerra, Lucia di Mauro, Claudia Bonasi, Roberto Esse, Luciano Pignataro Presidente di giuria. Durante la manifestazione, presentata da Raffaella Gambardella, si effettuerà il PANEL TEST: “Sapori, odori e colori” della colatura di alici di Cetara, a cura del Comitato scientifico dell’Associazione per la valorizzazione della colatura di alici DOP, coordinato da Secondo Squizzato, Presidente Associazione Amici delle Alici. Tutti gli ospiti presenti ad assistere alla competizione, saranno invitati a degustare un menù ideato dai ristoratori di Cetara, preparato con soli prodotti del territorio. A premiare Il vincitore dell’edizione 2018 sarà Rita Lucantoni, moglie del compianto Ezio Falcone, cultore della storia e della gastronomia locale. “