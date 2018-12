Cetara: In arrivo nuovi finanziamenti per i lavori di riqualificazione del porto

Dopo i fondi ricevuti nei mesi precedenti, ai fini dei lavori di riqualificazione di vaste aree del borgo, un nuovo finanziamento è in arrivo per il Comune di Cetara, che permetterà ulteriori attività di rifacimento urbanistico da avviare, nella frazione di Fuenti, inVia Lannio e allasorgente del Cannillo.

Nello specifico, sono stati accordati 6.470.000 € per gli interventi al porto perschereccio, considerato uno dei più cospicui finanziamenti mai avuti dal comune, che renderà possibile apportare enormi miglioramenti alla struttura più importante, variando in modo sostanziale il fronte-mare di Cetara. Negli ultimi due anni e mezzo, sono state realizzate opere di restauro al centro urbano, sulla condotta marina, l’avvio di una strada di collegamento per i coltivatori, l’accesso gratuito alla rete wi-fi, la raccolta differenziata (con copertura dal 42% all’84%), finendo con i POC turistici dedicati alle rassegne di eventi sul territorio, per un ammontare totale di 14 mila euro.

“Tutto questo è frutto dell’incessante impegno dell’Amministrazione Comunale che, ogni giorno, opera per migliorare il paese e le condizioni di vita dei suoi duemila settanta abitanti”– afferma Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara – “Abbiamo lavorato senza sosta, per sottoporre all’attenzione degli Enti superiori le nostre istanze e, la nostra tenacia, ci sta premiando”.