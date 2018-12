C’era una volta l’edicola con Positanonews , il presepe e la Tombola Fredda da Antonio Cafiero de La Primavera a Sorrento. Sempre vulcanico e mediatico Antonio Cafiero de La Pasticceria La Primavera. Qui passano giornalisti, vip, attori, di tutto e di più , oltre a leccornie varie.. Da non perdere il classico presepe di cioccolato, quest’anno dedicato completamente al Napoli. Mentre ogni domenica il nostro Gigione Maresca, giornalista sportivo e televisivo, con Giglio e Ametrano, si cimenta in diretta su Positanonews con il suo talk show “Con c’era una volta l’edicola” questa volta si parla di Liverpool – Napoli , una sfida che vale il passaggio in Champions.. riusciranno i nostri eroi in Inghilterra a farcela? Per Gargamella si.. Forza Azzurri allora..