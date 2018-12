Ravello, Costiera amalfitana . Si è tenuta ieri sera 19 c.m. presso l’Albergo Giordano, per gentile concessione del Prof. Vincenzo Palumbo, la ormai consueta cena natalizia. Protagonista della serata è stato, a mio avviso, senza ombra di dubbio, il Cav. Vincenzo Del Pizzo il quale, oltre a dirigere il complesso musicale del quale lui stesso prendeva parte, ha allietato le serata con le sue poesie, la sua ironia, dando pieno sfogo al suo innato talento artistico. Egli inoltre ha presentato il libro del “poeta-muratore” Mario Buonocore, da lui stesso fortemente voluto anche grazie, forse, alla loro comune conterraneità di origine, ormai scomparso da circa 6 anni.

Il primo cittadino, presente alla cena per l’intera serata, si è mostrato “raggiante” come non mai e personalmente mi ha assicurato, in primis, che quest’anno vigilerà personalmente sul Lido di Castiglione affinchè non abbiano più a verificarsi le inadempienze da me rappresentategli nei decorsi mesi di ottobre/novembre.

Ritengo personalmente che simili iniziative che accomunano i diversi ceti sociali debbano essere incoraggiate mettendo da parte ogni rivalità anche politica poichè, a mio avviso, sono quelle attività che rafforzano la democrazia.

E qui mi viene in mente il proverbio che pienamente condivido e cioè “Il povero può diventare ricco, il ricco può diventare povero ma o Str….. resta sempre str…” ed è solo quest’ultimo che bisogna emarginare.

Francesco Di Lieto

