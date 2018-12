Cava, va a gareggiare va Caserta e scompare dalla gara

UN PODISTA DI CAVA, G.M. E’ RIMASTO MALE, NEL VEDERE ANDARE IN FUMO TUTTI I SUOI SFORZI PER COPRIRE LA MITICA DISTANZA DELLA MARATONA, DI 42 CHILOMETRI E QUALCHE METRO…SARA’ STATA UNA LEGGEREZZA DEGLI ORGANIZZATORI, MA IL PODISTA, DOPO TANTO SFACCHINARE, UNA VOLTA ALL’ARRIVO, HA NOTATO DI ESSERE SPARITO DAL TABELLONE DOVE VENGONO SEGNATI TUTTI I PARTECIPANTI ALLA PROVA. COSE CHE CAPITANO AI VIVI!…

Concluso l’ultimo, importante allenamento pre-maratona. Ma nonostante abbia pagato l’iscrizione, nonostante sia transitato all’intermedio, nonostante sia transitato al traguardo, non sono nella classifica ufficiale. Motivazione? Squalifica per “assistenza sul percorso”. Che significa? Boh. Forse qualcuno mi ha dato un passaggio e non me ne sono accorto, forse mi son portato da Cava fino a Caserta qualcuno che mi tirasse con la bici, forse qualcuno mi ha fornito qualche pozione magica al di fuori dei ristori ufficiali o, forse, dico forse, qualcuno ha sbagliato a scrivere il numero di pettorale. E pensare che i presunti controllori, quelli che spesso prendono fischi per fiaschi, omologano una mezza maratona che, invece di 21 km e 97 mt, era di scarsi 20 km e 600 mt. Prendiamola a ridere, c’est la vie!!!!! Giovanni Farzati