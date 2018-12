Cava de Tirreni, riaperta scuola a Santa Lucia

Grande festa sabato scorso a Santa Lucia per la riapertura della scuola elementare. Infatti, il plesso di piazza Baldi è stato riconsegnato alla popolosa frazione metelliana dopo quasi tre anni. Era stato interessato da importanti lavori di restyling in quanto il sindaco, nel febbraio 2016, fu costretto ad emettere un’ordinanza di chiusura per gravi carenze strutturali. Dopo aver ridato a Santa Lucia la sua scuola, ora tutti gli sforzi dell’amministrazione sono rivolti alla ristrutturazione della scuola di Passiano, edificio chiuso da fine gennaio sempre per gravi carenze strutturali. Il plesso di piazza Trezza, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, infatti, è stato chiuso dallo scorso gennaio in seguito ai controlli che hanno rilevato una serie di criticità strutturali, con un indice di sicurezza basso. L’intervento di riqualificazione dell’istituto comprensivo di Passiano riveste importanza assoluta per l’Ente, anche in considerazione dei disagi dopo la chiusura dell’intero stabile che ospita al piano terra, anche l’ufficio postale.

I FINANZIAMENTINonostante le buone notizie provenienti dalla Regione Campania, che ha ammesso a finanziamento l’intervento, per accelerare i tempi l’amministrazione comunale è pronta ad accendere un mutuo per avere le risorse necessarie per avviare il cantiere. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta Servalli ha varato una delibera con la quale approva il progetto esecutivo dei lavori della scuola di Passiano, «conditio sine qua non» per accedere un mutuo di un milione e 410 mila euro presso la Cassa Depositi e Presiti. In attesa del perfezionamento, saranno predisposti tutti gli atti di gara. Intanto nei giorni scorsi è stata protocollata a Palazzo di Città, e portata all’attenzione del consiglio comunale da Vincenzo Passa, una petizione avente ad oggetto la proposta di realizzazione e ampliamento delle aule della scuola di San Cesareo. Il plesso risulta tra quelli ammessi a finanziamento da parte della Regione Campania per l’adeguamento e l’efficientemento per un importo di 1 milione e 450mila euro. Per questo, i firmatari della petizione propongono la realizzazione di ulteriori aule per consentire una maggiore fruibilità permettendo l’unificazione della scuola elementare con la scuola dell’infanzia già presente nello stesso ambito territoriale (Castagneto e Corpo di Cava). Valentino Di Domenico, IL Mattino