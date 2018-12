Cava de’ Tirreni. Ragazzino di 15 anni vittima di bullismo da circa un anno, scatta la denuncia dei genitori

Cava de’ Tirreni. Nella giornata di oggi è stata diffusa una notizia riguardante un fenomeno di bullismo ai danni di un ragazzino di 15 anni che frequenta un istituto superiore di Cava. Il 15enne sarebbe vittima da circa un anno di atti di bullismo da alcuni suoi compagni di classe e proprio all’interno dell’istituto scolastico. I suoi coetanei lo avevano preso di mira ed ogni occasione era buona per insultarlo, anche al di fuori della scuola. La famiglia della vittima, venuta a conoscenza di quanto stava accadendo, hanno parlato con i dirigenti scolastici e con gli insegnati e, qualche giorno fa, hanno deciso di sporgere denuncia. La famiglia non si era accorta di nulla fino allo scorso 10 dicembre quando il figlio è stato accompagnato in ospedale per curare delle ferite. Nella denuncia presentata dai genitori del quindicenne si parla di stalking (un quadro più vasto che comprende anche il bullismo) e di lesioni ai danni del ragazzino. Al momento gli autori dei gesti di bullismo segnalati alle forze dell’ordine sono tre, ma probabilmente negli episodi sono coinvolti altri ragazzini. Gli agenti della Polizia stanno svolgendo le indagini necessarie per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ed individuare le responsabilità dei minori coinvolti.