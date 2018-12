Cava de Tirreni piange Nerva De Simone , morto a soli 49 anni mentre andava in bicicletta

Nerva De Simone, 49 anni, ha perso la vita mentre percorreva in bicicletta la litoranea da Salerno verso Battipaglia. Colpito da un infarto è caduto perdendo tragicamente la vita, inutili i soccorsi.

La notizia della tragedia in litoranea si è diffusa a Cava de’ Tirreni e anche a Vietri sul mare dove De Simone, sposato e con una figlia di dodici anni, era molto conosciuto, amava girare molto in bici anche in Costiera amalfitana, Ravello, Amalfi, Praiano e Positano, luoghi dove si faceva immortalare.

Oltre ad amare il ciclismo, era appassionato anche di altri sport, tra cui il calcetto. Nerva era una persona sempre gioviale e disponibile con tutti. Amava lo sport, il ciclismo e il calcetto. Nessuno poteva mai immaginare questo triste ed improvviso epilogo.

I ciclisti che erano in compagnia di De Simone ieri mattina appena hanno notato che l’amico ha perso il controllo della bicicletta e si è accasciato sull’asfalto si sono fermati e lo hanno soccorso.

Poi è giunta l’ambulanza del 118 e i sanitari hanno effettuato i primi massaggi cardiaci che sono continuati anche durante il trasferimento al nosocomio di Battipaglia, dove era già scattato il codice rosso. Poi, la conferma del decesso di De Simone.

Nerva lascia la figlia Marzia, la moglie Antonella, la mamma Elena, il papà Angelo. I funerali si sono tenuti oggi nel Duomo di Cava de’ Tirreni.

