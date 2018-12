Cava de’ Tirreni. Michele Iovine diventa campione del quiz “L’Eredità” su Raiuno e porta a casa 25.000 euro. E stasera ci riprova

Cava de’ Tirreni. Ieri sera su Raiuno il cavese Michele Iovine ha partecipato al quiz “l’Eredità” sbaragliando gli altri concorrenti e vincendo la somma di 25.000 euro. Michele è arrivato all’ultimo gioco, quello della ghigliottina, con un montepremi di ben 200.000 euro ma, a causa delle risposte errate, è sceso fino ad arrivare ai 25.000 euro che comunque è riuscito a portare a casa. Michele è fresco di laurea triennale, conseguita lo scorso 24 novembre alla Bocconi di Milano in Economia Aziendale e Management ed ora sta proseguendo per raggiungere la specialistica in Management. E stasera Michele tenterà di riconfermarsi campione e di aumentare la somma vinta. In bocca al lupo da tutti noi…