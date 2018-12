A Cava de’ Tirreni la mostra “emozionale” di Antonio Perotti e Marco Petillo

Le opere di arte e di design dell’architetto artista Marco Petillo e del Maestro Antonio Perotti saranno in esposizione dal 15 dicembre 2018 alla galleria Proposte Lab di Cava de Tirreni con la grafica curata dal Graphic designer Cesare Minucci. Un percorso “emozionale”nell’Arte visto da due grandi design salernitani,che sono una eccellenza italiana in tutto il mondo nel campo della ricerca ed innovazione artistica.Marco Petillo Architetto, docente di educazione artistica, amante dal mare e della pesca, predilige la pittura materica, per dar spazio alla creatività con colori accesi, decisi, scarso e sceglie paesaggismo ed ambiente marino, per far esplodere un dinamico senso del tempo. Antonio Perotti designer da oltre 35 anni produce vetrate artistiche legate a piombo e cotte a gran fuoco,inoltre progetta pavimenti in ceramica mobili e complementi d’arredo.Ma la particolarità di Perotti e la progettazione e la costruzione di opere monumentali per l’arredo urbano tra cui ricordiamo un padiglione dell’ospedale pediatrico di Lisbona.Affascinanti le sua tele che sono ricercate per i suoi colori e la loro eleganza.Appuntamento quindi con a Cava de’Tirreni con due artisti che riescono con le loro opere ad emozionare ed emozionarsi.

Antonio Di Giovanni