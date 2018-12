castellammare terme e veleni

Salvo il finanziamento degli eventi natalizi (211mila euro), sì alla copertura per le spese straordinarie di pulizia dell’arenile e della città (189 mila euro). Una variazione di bilancio da circa 500mila euro in totale è passata ieri in consiglio comunale, con 15 voti favorevoli e 8 contrari. Era l’ultimo giorno utile per dire sì a un documento molto discusso che aveva già fatto saltare, lo scorso 20 dicembre, il consiglio comunale. Complice allora fu l’assenza di ben otto consiglieri di maggioranza e di parte della minoranza, un crac che il sindaco di centrodestra Gaetano Cimmino proprio non si aspettava a soli sei mesi dal suo insediamento. Sarà per questo motivo che ieri mattina nell’aula Falcone e Borsellino il primo cittadino ha parlato a lungo rivolgendosi alla sua maggioranza, spiegando la bontà del provvedimento che si andava ad approvare e allontanando dubbi e ombre che l’opposizione aveva già provato a insinuare in aula.

LE TENSIONI

Questi i fatti di un’assise durata circa sei ore, con sospensioni, sedute a porte chiuse e liti verbali. Alle nove la maggioranza è tutta tra i banchi alla destra di Cimmino, manca solo la consigliere Barbara Di Mario dell’Udc. Il primo scontro è per l’ordine del giorno, la discussione sul destino di Terme di Stabia, voluto dalle opposizioni, è stato tolto dall’elenco. La prima sospensione è per permettere la riunione dei capigruppo. Lo scontro poi entra nel vivo con la discussione degli eventi natalizi, il consigliere Andrea di Martino parla delle anomalie di assegnazione delle Antiche Terme affidate a una società che fino al 26 dicembre ha avuto a titolo gratuito la struttura comunale per realizzare il villaggio di Babbo Natale e musica e concerti fino all’Epifania. Prima di fare nomi, l’ex candidato a sindaco delle civiche chiede che la seduta prosegua a porte chiuse. Circa 15 minuti durante i quali vengono fatti i nomi di chi ruota attorno a una vicenda anomala, riservatezza che non fa altro che alimentare ombre e dubbi in una città già al centro di inchieste della Dda per presunte commistioni tra mondo dell’imprenditoria, politica e camorra. «Il regolamento comunale vuole che chi entra nelle Antiche Terme paghi un fitto giornaliero di 1500 euro – spiega poi Francesco Iovino(Pd) – invece questa amministrazione non solo ha dato gratuitamente la struttura ma l’ha anche assegnata in forma diretta a una società che non ci risulta abbia vinto alcun bando». Accuse che volano dai banchi dell’opposizione, che definisce sfuggente l’atteggiamento del primo cittadino anche di fronte a temi cruciali come la camorra. «Chieda la commissione d’accesso, sindaco – tuona in aula Iovino, il giorno dopo l’appello fatto dal deputato del suo partito Migliore al governo – non lasci ombre su questa città». Un appello che anche stavolta Cimmino rimanda indietro con forza, chiarendo la natura tecnica della sua giunta, ricordando le ombre delle passata amministrazioni, le anomalie nella gestione della macchina comunale.

LE PROCEDURE

«Per gli affidamenti degli eventi di Natale – spiega poi il sindaco – si tratta di atti amministrativi, per questo ho scritto oggi stesso al dirigente per chiedere che mi vengano chiarite le procedure. Se di anomalie si tratta la politica non c’entra, noi in giunta abbiamo dato un indirizzo, la parte operativa spetta ai dirigenti». Insomma Cimmino, come accaduto per le anomalie individuate nella gestione dei lavori assegnati da precedenti amministrazioni per il rifacimento delle strade, chiede chiarezza agli uffici comunali. Tornando al consiglio comunale il documento da 500mila euro ha finanziato anche 70mila euro per il potenziamento dei corpo dei vigili urbani. Il Comune ha inoltre istituito la figura del Garante dei disabili, che sarà nominato nel nuovo anno. Fiorangela d’Amora Il Mattino