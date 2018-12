Castellammare di Stabia: VIII Mostra di Arte Presepiale

Ritorna il Santo Natale, e con esso ritorna il Presepe che, con la sua magica atmosfera fatta di suoni, odori, luci, immagini, fantasia e di sensazioni, ci trasporta in una dimensione tutta particolare, mista di sentimento religioso, tradizione, arte e cultura.

E ritorna l’arte presepiale nello “Spazio per Tutti” della Parrocchia di Maria SS. del Carmine, in pieno centro cittadino.

Giunta all’VIII edizione, la Mostra quest’anno è dedicata al drammaturgo, attore e poeta stabiese Raffaele Viviani, per il 130° anniversario della sua nascita.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Stabiese dell’Arte e del Presepe esprime il suo vivo apprezzamento agli espositori per l’alto livello artistico delle opere esposte, per la loro partecipazione e per il disinteressato contributo, necessario per la realizzazione della manifestazione stessa.

Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che, anche con la sola presenza, incoraggeranno questa iniziativa.

Programma:

Sabato 15 dicembre, ore 19.30 inaugurazione

Domenica 6 gennaio, ore 21.00 chiusura della mostra

Orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 21.00

Sabato e festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 21.00

Per informazioni:

393/4316562 – 360/918970

www.presepestabia.com – presepestabia@gmail.com

Facebook: presepestabia