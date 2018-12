Castellammare di Stabia: Rimodulato il calentario per gli interventi sul Viadotto San Marco

CAMPANIA, ANAS: RIMODULATO IL CALENDARIO DEGLI INTERVENTI SUL VIADOTTO ‘SAN MARCO’ LUNGO LA SS145 “SORRENTINA”, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

in concomitanza con le Festività Natalizie, al fine di agevolare la circolazione;

la sede stradale sarà sgombra da cantieri anche dal 7 al 9 dicembre per la Festività della Immacolata;

le attività saranno poi totalmente interrotte dal 22 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

Nuovo cronoprogramma dei lavori sul viadotto ‘San Marco’ e sospensione delle attività in occasione delle festività natalizie.

Anas (Gruppo FS Italiane) – a seguito della richiesta pervenuta ieri da parte del Comune di Castellammare di Stabia, soprattutto per il previsto incremento del traffico veicolare nelle imminenti festività dell’8 dicembre e del successivo periodo natalizio – ha provveduto, nell’immediato, alla rimodulazione del calendario degli interventi che riguardano la sostituzione degli appoggi sul viadotto ‘San Marco’, lungo la strada statale 145 “Sorrentina”.

Fermo restando l’articolazione delle attività già programmate, che non è stato possibile interrompere, si è comunque provveduto a rimodulare le attività secondo il seguente calendario:

– già a partire dalle ore 6.00 di venerdì 7 dicembre, sarà ripristinata la regolare circolazione, in entrambi i sensi di marcia, per facilitare il transito in concomitanza con la Festività della Immacolata;

– a partire poi dalle ore 21.30 di domenica 9 dicembre e fino alle ore 6.00 di sabato 15 dicembre, i lavori proseguiranno secondo il consueto calendario dei lavori, ovvero con le chiusure notturne del tratto compreso tra gli svincoli di Castellammare Ospedale (km 3,600) e Castellammare Villa Cimmino (km 9,600) (ad esclusione della notte dei sabato su domenica) e con le interdizioni al transito del tratto compreso tra lo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) e lo svincolo di Gragnano (km 7,200), in orario diurno, esclusivamente per la direzione Sorrento;

– dalle ore 21.30 di domenica 16 dicembre e fino alle ore 6.00 del 22 dicembre, le attività lavorative proseguiranno in esclusivo orario notturno con le conseguenti chiusure della tratta, mentre – in orario diurno – verrà ripristinata la regolare circolazione, in entrambi i sensi di marcia;

– infine, a partire dal 22 dicembre 2018 e fino al 7 gennaio 2019 (quando le attività riprenderanno regolarmente fino ai primi giorni del mese di febbraio), le sede stradale sarà totalmente sgombera da cantieri.

I lavori in corso di esecuzione sono stati programmati – secondo quanto condiviso con gli Enti Territoriali interessati presso riunione in Prefettura di Napoli – limitando la chiusura totale del tratto tra gli svincoli di Castellammare Ospedale e Castellammare Villa Cimmino all’esclusivo orario notturno compreso tra le le 21.30 e le 6.30 del giorno successivo, escludendo inoltre la notte dei sabato su domenica; in orario diurno, invece come noto, invece, la circolazione viene garantita in entrambi i sensi di marcia tra lo svincolo di Gragnano (km 7,200) e lo svincolo di Castellammare Villa Cimmino (km 9,600), mentre la tratta di statale compresa tra lo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) e lo svincolo di Gragnano (km 7,200) resta fruibile esclusivamente per la circolazione in direzione di Napoli ed interdetta per il traffico in direzione Sorrento, ad esclusione delle giornate di sabato e di domenica.

Lungo l’intera tratta permane, in entrambe le direzioni, il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, non adibiti a trasporto di persone.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.