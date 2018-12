Castellammare di Stabia. Massima attenzione delle forze dell’ordine per il rito dei fucaracchi

Castellammare di Stabia. Si avvicina l’Immacolata che nella città campana è caratterizzata dalla tradizione dei fucaracchi, grandissimi falò accesi la vigilia dell’8 dicembre in molti quartieri. Una tradizione che, purtroppo, risulta rischiosa con fiamme molto alte che arrivano a lambire i balconi dei palazzi e che potrebbero degenerare in incendi. E’ per questo che il Comune sta preparando una task force per contrastare il fenomeno. L’assessore alla sicurezza Giampaolo Scafarto a brevissimo convocherà una riunione alla quale parteciperanno anche le forze dell’ordine e verrà redatto un piano operativo per controllare le zone calde della città. Anche perché il 7 dicembre è prevista anche l’accensione regolare dei fuochi sulla spiaggia, che sono invece consentiti e monitorati. A precedere l’evento ci sarà il concerto di Enzo Avitabile in villa comunale con la partecipazione di centinaia di persone. Un lavoro importante per la polizia municipale che dovrà garantire il regolare svolgimento degli eventi, la viabilità e la sicurezza dei cittadini.