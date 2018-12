Castellammare di Stabia. Controlli ai gazebo non in regola e sequestro di fuochi d’artificio

Castellammare di Stabia. Un brutto Natale per i gestori di bar e ristoranti della movida presenti sul lungomare. La Polizia Municipale, infatti, nelle prime ore della giornata di ieri ha eseguito dei controlli per contrastare i gazebo abusivi, quelli insomma allestiti senza i necessari permessi per ospitare i brindisi in queste giornate festive. Gli agenti della municipale hanno elevato dieci multe a coloro che non erano in regolare ed ai venditori ambulanti per un totale di diecimila euro. Nelle centrali Via Roma, Via Catello Fusco, Via Tavernola e Via Nocera, inoltre, sono stati sequestrati botti e fuochi d’artificio. Il Comune ha emesso anche, nei giorni scorsi, un’ordinanza contro la musica ed i brindisi per strada, ma è stata completamente ignorata e la riprova la si è avuta dalla gran presenza lungo le strade del centro di plastica e bottiglie di vetro. Ora si spera possa andare meglio per la notte di Capodanno, durante la quale si intensificheranno ancor di più i controlli per garantire a tutti di vivere i festeggiamenti in modo sicuro.