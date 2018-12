Castellammare – Operazione Olimpo, blitz durante la vigilia di Natale: fermato un latitante

Blitz nella notte della vigilia di Natale sui monti Lattari. La Polizia di Stato, coordinata dal Procuratore Cammarota, ha condotto a termine un’operazione tra Gragnano e Pimonte per arrestare alcuni dei latitanti dopo l’inchiesta Olimpo di inizio dicembre.

A finire in manette è stato un affiliato del clan Afeltra il quale era ricercato da diverso tempo. L’uomo è stato localizzato e immediatamente fermato quando mancavano pochi minuti al 25 dicembre. A tradirlo le visite dei parenti anche durante le feste. I cenoni di molti residenti fa Gragnano e Pimonte sono stati interrotti dal rumore fragoroso delle sirene che poi hanno accompagnato il pregiudicato nella caserma stabiese e infine nel carcere Poggioreale.Nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda l’arresto. Ore contate anche per il boss del clan di Martino, figlio di Leonardo o’ lione, Antonio Di Martino il quale da ormai un mese ha fatto perdere le sue tracce. Dopo la dura risposta dello Stato al quartiere Savorito pochi giorni fa, arriva un altro colpo alla criminalità organizzata del comprensorio stabiese andando ad individuare e successivamente arrestare gli affiliati che erano ancora è in fuga.

GENNARO ESPOSITO STABIA CHANNELL