Castellammare: Neonato morto, indagati cinque medici

Muore un neonato all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: i medici avevano rassicurato che non c’erano problemi ma il giorno successivo il cuore del piccolo non batteva più.

Sono indagati cinque medici: quattro dell’Ospedale stabiese e uno di Sarno, dove al madre si era recata per il tracciato nei giorni prima del parto.

Dopo la denuncia della donna 34enne di origini ucraine, residente a Poggiomarino, sono intervenuti i magistrati.

A Castellammare dopo aver verificato che il tracciato era andato a male, i medici del San Leonardohanno operato d’urgenza la donna ma sfortunatamente non c’era più nulla da fare.

I magistrati della Procura di Torre Annunziata hanno sequestrato la cartella clinica e l’autopsia sul corpo del neonato si svolgerà Martedì.

Aperta un’inchiesta per accertare le cause del decesso e se si poteva fare qualcosa per evitare la tragedia.

Domande al quale si potrà rispondere solo dopo l’esame del medico legale, nel frattempo resta il dolore della madre dopo la triste perdita del suo piccolo.