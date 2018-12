Castellammare: Ennesimo furto a scuola – Rubati fax e copiatrice all’asilo nido Don Ciro Donnarumma.

Dopo diversi episodi che, negli ultimi giorni, hanno visto “vittime” di furti le scuole di Castellammare, i ladri tornano a colpire all’attacco . È accaduto la scorsa notte all’istituto Don Ciro Donnarumma di Castellammare, in via Martucci.mIl magro bottino racimolato parla di un’attempata fotocopiatrice, un fax di vecchia generazione e qualche gioco per bambini: probabilmente il massimo che i malviventi si sono trovati davanti dopo l’irruzione nella sede dell’asilo nido.

Dopo i colpi della settimana scorsa a Pompei e nella stessa cittadina stabiese, dunque, i poli didattici sono tornati nel mirino dei criminali del posto, questa volta con risultati piuttosto modesti rispetto ai raid precedenti che avevano visti razziati pc e tablet per migliaia di euro.

Proprio alla luce dello scarso valore della refurtiva è montata con ancora più amarezza lo sdegno degli addetti ai lavori di cittadini e dipendenti del plesso scolastico. «Vorrei dire a chi persevera con queste azioni che le uniche cose preziose che potrete trovare in questa struttura sono qualche pannolino e le salviette imbevute – ironizza Ciro, che presta servizio proprio presso il Donnarumma.Se avete bisogno di queste cose potete tranquillamente venire a chiederle e noi faremo di tutto per aiutarvi».

Poi l’indignazione si sposta sul piano morale: «Gli asili nido, le scuole in generale dovrebbero essere protette da tutti – incalza Ciro rivolto ai malviventi -, rappresentano il luogo dove ognuno di noi ha trascorso gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza e dove abbiamo potuto giocare, crescere, imparare, conoscere i nostri primi amici, è fare altre mille cose.

Anche voi che siete entrati in questa struttura sarete stati alunni di questa o di un’altra scuola e anche i vostri figli o i vostri nipoti dovranno andarci prima o poi e pensate se un bel giorno qualcuno, come voi stanotte, entrasse a scuola e rubasse la fotocopiatrice che serve per riprodurre le schede da colorare per i bimbi, la radiolina vecchia riciclata dai genitori che serve a far ballare i bambini, il telefono-fax che nella maggior parte dei casi viene utilizzato per avvisare i genitori che i piccoli non stanno bene e qualche gioco riciclato da chi ha i figli oramai cresciuti. Come vi sentireste se accadesse questo?».

Naturalmente le forze dell’ordine sono accorse sul posto allertate dai residenti e procederanno con le loro indagini. Non è ancora chiaro, infatti, se i ladri abbiano forzato qualche entrata per introdursi all’interno dell’istituto o se siano stati agevolati da un qualche ingresso lasciato aperto. Nel frattempo da Castellammare arrivano i primi gesti di solidarietà da parte degli stabiesi, i quali hanno già messo a disposizione fotocopiatrici, stampanti e apparecchi elettrici – anche di ultima generazione – per ‘risarcire’ l’asilo nido dell’inciviltà di qualche concittadino.