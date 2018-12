Castellammare di Stabia. La Guardia Costiera celebra Santa Barbara con la partecipazione dei sorrentini

Oggi, 5 dicembre 2018, a 20 giorni dal Natale, a Castellammare di Stabia, le più alte cariche militari, civili e religiose festeggiano Santa Barbara, patrona della Marina Militare. La celebrazione solenne si è svolta presso la cattedrale della città delle acque dove ha celebrato il Vescovo Francesco Alfano. Hanno preso parte anche i rappresentanti dei comuni di Castellammare, Torre Annunziata, Vico Equense, Piano di Sorrento, Massa Lubrense e Casola. Tra le forze armate hanno partecipato il dirigente della Polizia di Stato di Castellammare di Stabia, Vincenzo Gioia, il comandante dell’arma di Castellammare di Stabia, Donato Pontassuglia, ed il comandante della finanza sempre di Castellammare, Salvatore della Corte.

La ricorrenza

La ricorrenza di Santa Barbara vuole mettere in evidenza lo spirito d’altruismo che mette in campo la Marina Militare. La leggenda narra che Santa Barbara fu uccisa per la sua implacabile fede Cristiana e che, pertanto, fu rinchiusa in una torre. Il 4 del mese di Dicembre fu uccisa da un padre pagano dal nome Dioscoro, che dopo averla uccisa venne fulminato da un cosiddetto fulmine celeste, che era simbolo della morte immediata senza possibilità di pentirsi e tornare indietro. Per questo motivo Santa Barbara fu acclamata come patrona per la morte improvvisa.