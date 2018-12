Castellammare consiglio dopo arresto di Greco saltato, prime crepe per Cimmino

Castellammare di Stabia . La luna di miele tra il sindaco Cimmino e la sua maggioranza è già finita. La città di Castellammare esce come un pugile suonato dall’ennesima giornata nera, questa volta decisa dalle beghe di palazzo. Era convocato per ieri alle 16 il primo consiglio comunale dopo la maxi operazione Olimpo che aveva portato all’arresto di capi e gregari di quattro clan dell’area stabiese e monti Lattari e dell’imprenditore Adolfo Greco. Dalla mattina del 5 dicembre, quando gli stabiesi si svegliarono con il rumore degli elicotteri sulla propria testa, passando per il falò acceso al notte dell’Immacolata nel rione Savorito con minacce di morte ai pentiti e un manichino impiccato, per finire con la marcia anticamorra proposta lunedì 17 dalla fondazione Progetto Famiglia ignorata dalla politica, dalla città e dalle scuole. E così ieri gli occhi erano puntati tutti sull’aula Falcone e Borsellino dove i consiglieri avrebbero potuto dare un segnale alla città, discutere e interrogarsi sui fatti degli ultimi 15 giorni. Invece più che un segnale gli eletti hanno lasciato un’immagine, quella di un’aula consiliare vuota, di una politica che ancora litiga per le poltrone e si disinteressa della realtà cittadina. Erano sette gli assenti nella maggioranza che non hanno permesso, assieme agli assenti della minoranza, che si formasse il numero legale per la riunione l’assise: Giulio Morlino della Lega, Ernesto Sica di FdI, Barbara di Maio (cognata di Paolo Carolei già detenuto e ritenuto uno dei reggenti della cosca di Scanzano, mentre il fratello Michele è finito in carcere e Raffaele ai domiciliari durante l’operazione Olimpo ) per l’Udc, e ancora Annamaria De Simone, Catello Tito, Antonio Federico, Sabrina de Gennaro eletti nelle civiche a sostegno del sindaco.

LA PROTESTA«In una fase delicata per la città ci saremmo aspettati una reazione all’altezza della delicatezza delle questioni all’ordine del giorno tuona la minoranza – invece siamo innanzi a superficialità ed approssimazione». I nove consiglieri di minoranza hanno firmato un documento comune, dopo aver già fortemente criticato per «carenza di contenuti e chiarezza nelle intenzioni» la lettera che il sindaco aveva inviato martedì scorso al ministro dell’Interno Matteo Salvini chiedendo più uomini per la sicurezza in città. «La città non merita questo teatrino scrive la minoranza – Cimmino deve avviare subito una riflessione sull’azione da mettere in campo. In questo modo rischia solo di mandare allo sbando la città».

Un appello che il primo cittadino sembra non cogliere accusando della mancata riunionme di consiglio proprio la minoranza. «I consiglieri di opposizione erano presenti e sono andati via – commenta Cimmino – facendo venir meno il numero legale, a fronte dei contrattempi che hanno impedito ad alcuni consiglieri di maggioranza di arrivare puntuali all’appello». Insomma lo scaricabarile è partito, il clima è pesante e se di camorra nessuno ha voglia di parlare ci sono le incombenze burocratiche a dettare i tempi. Il prossimo consiglio sarà convocato per il 28 dicembre, una data obbligata visto che il costoso cartellone natalizio da 211 mila euro, già in parte in corso, va finanziato assolutamente. Un procedimento giudicato anomalo quello del vicesindaco Lello Radice, messo sulla graticola da parte della maggioranza e da tutta l’opposizione per le modalità di assegnazione di spazi come le Antiche Terme.

LE SCUOLELo scollamento tra le beghe di palazzo e quello che succede in città è davvero forte e l’ultimo presidio di legalità restano le scuole dove si è discusso all’indomani del falò. «Sa cosa mi hanno detto i ragazzi in classe?» commenta Lidia Vicinanza, docente dell’Istituto Comprensivo Panzini che si trova nel cuore del centro antico: «Anche noi facciamo il falò nel quartiere ma queste bravate non le facciamo. E poi se un arrestato si vuole pentire non si fa certo intimidire da quello striscione». Nessuna paura da parte dei piccoli stabiesi ma solo stupore. Dello stesso avviso Fabiola Toricco preside dell’Istituto Luigi Denza. «Più che impauriti i ragazzi erano meravigliati spiega la dirigente e la discussione è il primo passo per far comprendere ai nostri alunni che c’è sempre una scelta». La Toricco ha aperto la sua scuola al territorio e a collaborazioni importanti anche con lo sportello antiracket. «Gli studenti della Denza faranno attività negli spazi del circolo della legalità, fornire un’alternativa valida è importante, noi come educatori abbiamo questo compito e lo portiamo avanti con determinazione». Fiorangela D’amora