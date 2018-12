Castellammare – Dà alla luce bimbo senza vita. Scatta la denuncia e l’inchiesta della Procura

Dolori all’addome, la corsa in ospedale pensando fosse giunto il momento di mettere alla luce il suo primogenito.. Poi la terribile scoperta: il feto che portava in grembo era morto. E’ questa la triste storia vissuta da un’ucraina di 34 anni residente a Poggiomarino e che si è consumata il 25 novembre scorso all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

La donna, avvertendo forti dolori alla pancia, decisi di recarsi immediatamente all’ospedale. Pensava: “ci siamo, sta per nascere”. Giunta al San Leonardo, dopo i primi accertamenti, emerse l’amara realtà: il feto era morto. I medici del nosocomio stabiese decisero quindi di operare la donna asportando il piccolo corpo senza vita. Dopo qualche giorno in osservazione la 34enne fu dimessa.

Tornata a casa, la povera donna non fece altro che ripensare a quanto le fosse accaduto. Ed è stato così che qualche dubbio iniziò a balenare nella sua mente circa la cause che avessero potuto portare alla morte il bambino. E per vederci chiaro e capire cosa fosse realmente accaduto, decise di sporgere denuncia al commissariato di polizia di Castellammare di Stabia.

Da quella denuncia ne è scaturita subito un’indagine della Procura di Torre Annunziata che ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e del feto sul quale è stata effettuata l’autopsia. Ma non solo. Le indagini sono state anche estese ai medici che hanno avuto in cura la donna nei mesi della gravidanza. Il tuto per capire se già ci fossero state delle avvisaglie circa le condizioni di salute del piccolo.

di sr STABIACHANNEL