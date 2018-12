Quella che vi raccontiamo è una storia alquanto particolare dato che, ad Agerola, si è deciso di festeggiare la nascita della nipote dell’assessore al turismo Tommaso Naclerio non con la consuetudine dei fuochi d’artificio, bensì con la messa a dimora di una pianta di leccio sul piazzale del Parco Turistico Punta Corona a Bomerano. E’ stata una scelta rivoluzionaria, che è andata fuori dall’abitudinario, in quanto vediamo che per ogni nascita, battesimo, comunione, matrimonio e via dicendo si usano sempre e solo i fuochi d’artificio. E’ stato un gesto di benevolenza verso la natura. Ce ne fossero altri 10,100,1000 così non sarebbe affatto male.