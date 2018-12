Case del Conte, portami in Paradiso

Ciao ricciolina…Quella ragazza mi ha fatto girare la testa, lo sto raccontando a tutti. “Pazza idea”, ma si, non è per niente una pazza idea. Conosco la canzone di Patty Pravo. E’ un fiume in piena il nostro innamorato. Continua, dimmi di si, ti prego, se mi dici di no, la mia vita è finita.Vorrei amarti, sposarti, fare dei figli con te, una casa con te, un viaggio con te, tenerti sempre tra le mie braccia, non posso vivere senza, ti amo da morire, non dormo la notte, sei sempre nei miei pensieri. Incredibile. Cosa ti combina l’amore… E chissà quanti altri propositi girano vorticosamente nella testa del giovane.

L’ultimo suo colpo di testa, per modo di dire, è stato quello di scrivere una lunga frase d’amore con spray nero sul muro che scende a mare a Case del Conte. Udite udite…I tuoi capelli ricci mi stanno coprendo il viso, prendimi per mano, portami in paradiso. Ti amo Anna. La scritta ha attirato l’attenzione della ragazza. Ma anche di sceglie la spiaggia lunghissima in sabbia di Case del Conte per fare footing. Auguri!

Giovanni Farzati