Casa Angelina Lifestyle di Praiano tra i vincitori di Luxury Hotels of the World

Ancora un riconoscimento alle grandi eccellenze dell’ospitalità in Costa d’ Amalfi . Casa Angelina Lifestyle di Praiano è tra i vincitori di Luxury Hotels of the World che riunisce i piccoli alberghi di lusso nel mondo.

A vincere il titolo di miglior hotel dell’anno è Canaves Oia Suites, a Santorini, che rientra tra i 17 hotel premiati su più di 500 candidati. Quest’anno poi sono stati introdotti tre nuovi riconoscimenti tra cui l’Hotel dei Sogni; la migliore esperienza e il migliore hotel per famiglie.

Casa Angelina di Praiano è stato premiato come “Rifugio più romantico” con il suo splendido stile sobrio e le viste incantevoli sulla Costiera Amalfitana.

Uno degli alberghi più incantevoli del mondo, qui è come stare in paradiso, sono i commenti entusiastici degli ospiti.. Complimenti, è un orgoglio per la Divina avere strutture del genere.