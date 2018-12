Marin Cilic atterra direttamente nel Capri Watch a Via Filangieri, atteso da un caloroso parterre di fans ed habitue dell’elegante flight store napoletano di Silvio Staiano, CEO di Capri Watch, che ha voluto accogliere il suo amico campione e l’affascinante moglie Kristina Milković per festeggiare la vittoria della Coppa Davis e l’arrivo a Napoli del grande tennista con un Welcome cocktail a base di sushi e bollicine, e presentare agli ospiti della serata ed a Cilic la nuova linea di orologi completamente dedicata al tennis. Un break festoso alla vigilia dell’evento sportivo che si terrà oggi alle 15 nella prestigiosa e storica sede del Tennis Club Napoli, dove a fare gli onori di casa sarà il Presidente Riccardo Villari, i soci del sodalizio, con Silvio Staiano ma soprattutto le centinaia di allievi delle scuole tennis della regione Campania che saranno protagonisti dell’evento ” Marin Cilic & Capri Watch “. Un’ occasione imperdibile per i futuri tennisti che potranno “vis a vis” dialogare con il campione di fama mondiale e farsi svelare i segreti del tennis ed avere, grazie all’idea di Staiano, l’opportunità addirittura di palleggiare con Marin Cilic.