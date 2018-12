Capri Watch: Un parterre d’occasione quello che accoglierà Marin Cilic per celebrare il suo ultimo successo: la Vittoria della Coppa Davis.

Un orgoglio per tutti . Grande evento, in onore di Marin Cilic, quello previsto al Tennis Club Napoli venerdì 7 dicembre dove, a partire dalle ore 15, il grande campione incontrerà gli allievi delle scuole tennis di Napoli e della regione Campania, reduce dai suoi trionfi a Lille in Francia, dove ha regalato alla sua nazione la Croazia l’ambita Coppa Davis. L’ultima che è stata giocata con l’antica formula, inventata da Dwight Davis, che dal 1899 assegna alla squadra di una nazione la storica insalatiera d’argento. Marin Cilic che, da alcuni anni, è testimonial di Capri Watch,di ritorno da una breve vacanza a Miami con la neo moglie Kristina, soggiornerà alcuni giorni a Napoli dopo aver accolto l’invito di Silvio Staiano, CEO di Capri Watch che desidera regalare ai giovani allievi delle scuole tennis di Napoli e di Capri momenti emozionanti specie nella fase del palleggio con Cilic, approfittando di un’occasione straordinaria che gli consentirà di vederlo di persona, stringergli la mano e i bambini avranno l’occasione di rivolgere al grande campione tante domande sulle tecniche tennistiche, sul percorso di allenamenti e sacrifici su cui si è basata la carriera di Marin. Saranno tantissime le foto ricordo con le scuole tennis e le domande che gli rivolgeranno i giornalisti ed i mass media. A coordinare l’incontro con i giovanissimi sarà Veronica Maya, madrina dell’evento, che a Monte Carlo insieme a Cilic è stata protagonista dell’ultima campagna promozionale di Capri Watch. A dare il benvenuto nello storico e blasonato circolo tennis napoletano sarà il Presidente del TC Napoli Riccardo Villari insieme a Silvio Staiano di Capri Watch, rappresentanti sportivi ed istituzionali e soci del prestigioso sodalizio fondato nel 1905, orgogliosi di avere ospitato un tale campione del calibro di Marin Cilic, uno dei più forti giocatori al mondo, il campione che più si è avvicinato ai “FabFour” i quattro fuoriclasse Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Per Marin Cilic è stato un anno strepitoso, concluso con la conquista del titolo di campione del mondo con la sua Croazia, con la vittoria della Coppa Davis in trasferta, nella finale contro la Francia. La sua incredibile carriera è impreziosita dal clamoroso trionfo nel Grande Slam degli Open Usa del 2014, e dalla vittoria del Masters 1000 a Cincinnati nel 2016, dalle finali di Wimbledon nel 2017 e dell’Australian Open di quest’anno. Non solo, vanta anche 18 titoli Atp conquistati in carriera e l’invidiabile record di quattro partecipazioni al Masters mondiale dell’Atp, tra il 2014 e il 2018. Un palmares che lo inserisce di autorità tra quella cerchia ristretta dei più grandi campioni mondiali di Tennis di questo decennio.