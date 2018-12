Capri. Walter Nudo, vincitore del Grande Fratello Vip 2018, si tuffa nelle acque di Marina Piccola

Capri. Il 48enne Walter Nudo, attore e karateka canadese naturalizzato italiano, che ha vinto l’edizione 2018 del Grande Fratello Vip, si è concesso qualche giorno di vacanza sull’isola azzurra in occasione della rassegna Capri-Hollywood. Complice l’aria particolarmente mite si è regalato qualche momento di relax nelle acque cristalline di Marina Piccola in compagnia di un amico. In tanti lo hanno avvicinato per chiedere un selfie e l’attore è stato ben contento di accontentare i suoi fan. E chissà che non decida di tornare a Capri anche per le vacanze estive.