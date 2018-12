Capri in Lutto è venuta a mancare a 91 anni Anna Mazzola Vincitrice della Capri-Napoli di nuoto di gran fondo nel 1957, cavaliere al merito della Repubblica italiana, cittadina benemerita di Capri, in tanti la piangono ricordandola con affetto.

In una delle foto Anna è a Marina Grande con Federica Pellegrini. Nell’altra foto dà lo start insieme al sindaco di Capri Gianni De Martino ad una delle ultime edizioni della gara di nuoto.

I funerali si terranno il 27 dicembre a Capri nella chiesa di San Costanzo.