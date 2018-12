Capri. La Guardia Costiera controlla furgoni ed automezzi allo sbarco per verificare le merci trasportate

Capri. Questa mattina la Guardia Costiera – Capitaneria di Porto dell’isola ha fermato diversi e furgoni ed automezzi all’atto dello sbarco a Marina Grande per procedere ad una normale attività di controllo dei documenti di circolazione, della merce trasportata ed, eventualmente, di rifiuti trasportati. L’avvocato Gaetano Simeoli, presidente dell’Associazione nazionale liberi consumatori, era presente sul posto ed ha manifestato la propria soddisfazione per l’attività di controllo posta in essere ricordando come la verifica delle merci trasportate è di fondamentale importanza per tutelare i cittadini da trasporti non in regola che possono mettere a rischio la salute dei consumatori.