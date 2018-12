Capri Hollywood al via con Noa e Lee Daniels. Ecco i retroscena Novanta le proiezioni, i dibattiti, le anteprime, gli incontri in programma per la ventitreesima edizione di Capri, Hollywood, con due presidenti d’eccezione: Noa e Lee Daniels. Partita ieri, con l’inaugurazione della mostra di Mario Spada sulle fotografie dal set dell’ultimo film di Mario Martone «Capri Revolution», fino al 2 gennaio il festival di Pascal Vicedomini attende divi glamour come Terry Gilliam, Eli Roth e Nick Nolte, ma intanto dà spazio a giovani talenti napoletani come Mimmo Esposito con il suo primo film «La fuitina sbagliata», film sicul-comico e piccolo caso al botteghino, e Ciro D’Emilio con «Un giorno all’improvviso» con Anna Foglietta, premiati come registi esordienti dell’anno.

Come ci si sente a ricevere questo premio da Capri, Hollywood?

Mimmo Esposito: «È una soddisfazione enorme, quando ricevi un riconoscimento significa che qualcosa di buono lo hai fatto. Sono felice, perché la soddisfazione è sia mia sia di chi ha lavorato con me al film, che ci hanno creduto e investito. Poi è bello sentire l’aria che si respira a Capri di inverno, in questa occasione. Si incontrano molti colleghi e vederli vestire abiti da artisti, rende l’isola meno ingioiellata e ancora più affascinante».

Ciro D’Emilio: «È sempre bello ricevere un premio per autori emergenti, ti dà l’opportunità di farti notare dagli addetti ai lavori, ma anche di stimolare la curiosità del pubblico. Negli anni il Capri,Hollywood ha premiato personaggi di spicco sia italiani che internazionali. Mi riempie di orgoglio ricevere questo riconoscimento: rappresenta il sudore e le lacrime che hanno portato me e la mia troupe a realizzare il film. Devo ringraziare le persone che hanno reso possibile tutto questo, il festival, il suo fondatore Pascal Vicedomini. Invece il film, che è stato girato a Scafati, lo dedico a due ragazzi che ruotavano nel mondo del cinema e che adesso non ci sono più, Claudio Santoriello e Luca Ferrara detto Big One».

Questa è la vostra prima esperienza da regista di un film, che impatto ha avuto?

Esposito: «È stato molto divertente, soprattutto perché, essendo io un attore, ho potuto osservare da un altro punto di vista il mio ruolo abituale e ho potuto capire molte cose. È stato affascinante».

D’Emilio: «La differenza tra un corto e un lungometraggio sta, banalmente, nella lunghezza. Il film in sé ha una metrica diversa: il corto ha il guizzo della poesia, mentre il lungo si compone di un ragionamento e un corpus simili al romanzo. È stata una maniera totalmente diversa di approcciarmi al cinema, anche nella scrittura, che ho trovato in costante crescita, rispetto al corto. Ci sono voluti cinque anni perché riuscissi a girarlo e, intanto che il tempo passava, crescevo e maturavo e con me anche la stesura della sceneggiatura, ho cambiato il finale più e più volte. Una gestazione lunga ti dà molteplici possibilità di stupirti, invece il corto è molto precostruito, visto il tempo breve».

Soddisfatti dei risultati dei vostri film?

Esposito: «Il mio è stato l’unico film italiano in classifica nel periodo in cui è uscito, tra i primi dieci. Un risultato al di sopra di ogni aspettativa, nonostante le copie distribuite non siano state tante, il gradimento è stato alto, andando ben oltre il classico riscontro della comicità regionale, siciliana in questo caso».

D’Emilio: «Quando abbiamo terminato le riprese, a metà maggio, abbiamo avuto solo tre settimane per preparare la copia da inviare al bando per partecipare alla mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che scadeva il 15 giugno. Era molto più probabile che saremmo stati esclusi dal festival, quindi ci eravamo già abituati all’idea di puntare sul panorama del cinema indipendente, invece Venezia ci ha preso per la sezione Orizzonti. È stato un film accolto e protetto molto anche dalla direzione del festival. Film come questo, ma anche come quelli dei fratelli Innocenzo e di Dario Albertini, celebrano una nuova idea di cinema d’autore e riescono a riavvicinare un pubblico di un certo tipo, quello che si era distaccato dai film italiani, stiamo dando un’impronta ben precisa nel raccontare le storie, senza prendere in giro lo spettatore».

Avete già un nuovo film in cantiere?

Esposito: «Come tutti i registi ho il film del mio sogno nel cassetto. Ho venduto la sceneggiatura a Cattleya qualche anno fa, ma per il momento è ferma. Spero di farlo il prima possibile, ma sono in cerca di un nuovo produttore. Si tratta di un film on the road, che parte da una delle tre isole campane. Un uomo sulla quarantina scopre di avere una figlia down di 15 anni, da lì la ricerca della madre».

D’Emilio: «Sto scrivendo, sempre con Cosimo Calamini con cui ho scritto Un giorno all’improvviso, che poi era una storia di personaggi borderline, di educazione sentimentale, di sport inteso come riscatto, personale e di una terra, la nostra, insieme benedetta e maledetta. Il film questa volta sarà ispirato a un fatto di cronaca e ambientato in Nord Italia, il presupposto è sempre lo stesso, quello di parlare delle relazioni tra gli esseri umani».