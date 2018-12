Capri, finalmente riprende il servizio di elisoccorso notturno

Una buona notizia dopo settimane e settimane di polemiche. Riprenderà, infatti, il servizio di elisoccorso notturno a Capri. Nella serata di ieri, infatti, è stata soccorsa una donna ad Anacapri, la quale era ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Capilupi e necessitava di essere trasferita a Napoli.

Qualche giorno fa vi avevamo parlato del problema che aveva raggiunto il suo culmine con l’utilizzo di un elicottero dell’Aeronautica Militare. SI trattava, in quell’occasione, di un medico di Capri di circa 60 anni, che esercita la sua professione in uno studio sito ad Anacapri, il quale rientrando da Napoli è stato colto da un improvviso malore e trasportato d’urgenza al nosocomio “Capilupi”, dove è giunto in condizioni gravi a causa di um’emorragia interna.

Il quadro clinico fece scattare immediatamente la situazione di “Core”, cioè la centrale operativa regionale che gestisce le emergenze con la richiesta dell’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento del paziente in una struttura più idonea. Purtroppo, trovandosi in un orario del giorno nel quale vi è mancanza di luce naturale, non si è potuto ricorrere all’elisoccorso poiché la piazzola di atterraggio di Anacapri era sprovvista di illuminazione e si è quindi dovuto optare per il trasporto via mare. Ma anche questa opzione non è stata possibile per le avverse condizioni del mare che, non solo non consentivano l’utilizzo di un’idroambulanza, ma non permettevano nemmeno il trasporto del paziente in un’ambulanza imbarcata sul traghetto.