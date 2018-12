Capri e Castel San Giorgio Piangono Vincenzo Core. Con striscioni e cori da stadio, la cittadina di Castel di Sangro (L’Aquila) ha salutato per l’ultima volta Vincenzo Core, scomparso la scorsa settimana a Isernia a 69 anni. Originario dell’isola di Capri, aveva mantenuto un ottimo feeling e numerosissimi contatti con la sua terra natia. Enzo si era trasferito da tempo in Abruzzo, dove gestì a lungo con il fratello Gianni (deceduto prematuramente diversi anni fa) il Bar Centrale a Roccaraso. Poi aveva aperto a Castel di Sangro la pasticceria La Caprese. Rappresentava in Abruzzo e in Molise una sorta di punto di riferimento per tutti i capresi. Appassionatissimo di calcio, era stato un tifoso sfegatato del Castel di Sangro (dove si era integrato alla grande facendosi voler bene da tutti) soprattutto negli anni della storica promozione in serie B. Gli ultras e i calciatori della società hanno voluto tributargli l’estremo saluto con striscioni e cori da stadio. (Foto e video sono tratti dal sito www.teleaesse.it)