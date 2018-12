Capri. Affidato progetto per adeguamento elisuperficie di Damecuta, garantendo l’atterraggio diurno e notturno dell’elisoccorso

Capri. Il problema dell’elisoccorso è da tempo fonte di preoccupazione per i tanti residenti che non vedono garantita la propria sicurezza sanitaria. Ora il Comune di Anacapri, d’intesa con il Comune di Capri, ha affiato all’ingegnere Giovanni Basile l’incarico di progettare l’adeguamento dell’elisuperficie di Damecuta al fine di rendere possibile l’atterraggio sia notturno che diurno. La pista, infatti, da molto tempo non è ritenuta idonea all’atterraggio notturno in sicurezza e, infatti, negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi in cui gli elicotteri preposti al soccorso sanitario non sono riusciti ad atterrare sull’isola per poter poi condurre sulla terraferma persone necessitanti di cure mediche. Per aggirare il problema i Comuni di Capri ed Anacapri hanno provato, a proprie spese, ad acquistare ed installare una piattaforma prefabbricata regolarmente omologata che potesse consentire gli atterraggi diurni e notturni ma alla fine l’operazione non è andata a buon fine poiché la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali di Napoli non ha concesso il nulla osta all’installazione precisando che l’elisuperficie presente poteva essere adeguata con un intervento di manutenzione straordinaria e con l’installazione di maggiori punti luce. Ora, dopo l’affidamento del progetto all’ingegner Basile, non resta che chiedere le necessarie autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori che renderanno finalmente pienamente fruibile l’elisuperficie garantendo, in tal modo, la sicurezza sanitaria sull’isola azzurra.