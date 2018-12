Per Capodanno pienone di turisti in costiera amalfitana. Si chiedono più corse della Sita

Sono in tanti quelli che hanno deciso di attendere l’arrivo del nuovo anno nello splendido scenario della costiera amalfitana che registra il sold out in questi giorni. Si stima una presenza di circa 10.000 persone in una settimana, molti turisti sono già arrivati ma tanti stanno per raggiungere la nostra terra. C’è chi si tratterà qualche giorno in più e chi si accontenta di trascorrere i giorni del 31 dicembre e dell’1 gennaio per salutare il 2019 in una cornice unica al mondo che, per l’occasione, sarà illuminata dai colori dei fuochi d’artificio. In parecchi soggiorneranno in alberghi e strutture ricettive, tra quelli rimasti aperti per il periodo invernale e quelli che hanno aperto in occasione delle festività natalizie. I più fortunati saranno ospiti di amici e parenti. La grande presenza di turisti, però, ripropone un problema che solitamente caratterizza il periodo estivo e cioè quello dei collegamenti. I pullman della Sita sono presi d’assalto dai tanti che approfittano della permanenza per visitare la vicina ed altrettanto bella penisola sorrentina. Ma le corse degli autobus sono insufficienti per soddisfare le richieste, anche perché l’orario invernale dei pullman della Sita è di per sé notevolmente ridotto rispetto a quello estivo. Per tale motivo si invoca un incremento del numero delle corse, soprattutto nelle ore serali che, a partire dalle 19.00, sono inesistenti. Questo andrebbe a favore non solo dei turisti ma anche dei tanti residenti in costiera che decidono di trascorrere magari una serata tra le luci di Sorrento senza dover utilizzare l’automobile ma alla fine sono costretti a desistere perché, come Cenerentola, devono afferrare al volo l’ultima corsa della Sita delle 19.00 prima che la magia svanisca…