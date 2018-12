Capodanno ad Amalfi con Luchè

Preparati a festeggiare il Capodanno in uno scenario unico ed inimmaginabile ► CAPODANNO 2019 @ AMALFI #NYEAMALFI

Super ospite il rapper e produttore LUCHÈ autore della colonna sonora di Gomorra (O’ Primmo Ammore)

Luca Imprudente aka Luche nato a Napoli il 7 Gennaio 1981, inizia la sua carriera nel mondo dell’hip hop come rapper/producer del duo Napoletano Co’ Sang. Il duo produce 2 album sotto la distribuzione Universal, uno nel 2005 Chi more pe mme e un altro nel 2009 Vita Bona. I CoSang si sciolgono all’inizio del 2012 e Luchè intraprende la sua carriera solista. Il 19 giugno 2012 esce L1, l’album d’esordio della carriera solista di Luchè, che comprende feat. con alcuni dei più grandi artisti della scena rap italiana: Marracash, Club Dogo e Emis Killa. Nel settembre 2013 Luchè entra a far parte come primo artista di Roccia Music, label fondata da Marracash, Shablo. Nel giugno 2014 esce il suo secondo lavoro solista intitolato L2 (primo sotto etichetta Roccia Music) volto a proseguire il percorso musicale cominciato con l’album precedente. L2 è un disco da ascoltare ad occhi chiusi, facendosi avvolgere dalla voce e dai racconti di Luché: storie d’amore e guerra, di vita e morte, di sogni e speranze di riscatto. Storytelling napoletano al 100% al punto che anche Roberto Saviano e gli autori del telefilm “Gomorra, la serie” hanno scelto alcuni brani suoi e dei Co’ Sang per le musiche di una delle serie rivelazione della stagione. L’album contiene collaborazioni con artisti che hanno preso parte all’etichetta Roccia Music come Achille L e Corrado, ma comprende anche pezzi con dei “pesi massimi” del rap italiano come Marracash e Clementino.

♫ live show: Enzo Marino Band

Il gruppo, “ENZO MARINO BAND” è composto da 5 Elementi. Ogni singolo musicista si pone non solo come esecutore, ma come animatore musicale del gruppo, innalzandolo ad autentico testimonial della TAVERNA NAPOLETANA, esportata su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero.

♫ disco show: Diego Ray

E’ il Dj producer Uruguayano che negli ultimi anni, vanta migliaia di presenze nei club più famosi per quanto riguarda il genere Reggaeton/latino/urbano.

Carisma ed estro, sono le sue prerogative e non da ora.

Da gli anni 90 ad oggi si e sempre contraddistinto per aver fatto sempre le cose sempre prima degli altri

♫ resident djs: Pio Mansi & Filippo Di Costanzo

