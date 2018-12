In Campania stanno per finire le scorte di vaccini antinfluenzali. Preoccupazione anche in costiera amalfitana e penisola sorrentina

Con l’arrivo del freddo è inevitabile il sopraggiungere dell’influenza che, ogni anno, costringe a letto tantissimi italiani. Le categorie a rischio, come ad esempio gli anziani e le persone affette da patologie particolari, si tutelano grazie al vaccino. Purtroppo giunge la notizia che in Italia le scorte di vaccino antinfluenzale sono quasi terminate e la Campania è la regione in maggiore difficoltà. A causa di questa carenza sono in molti coloro che non possono, quindi, accedere alla vaccinazione gratuita. Eppure, grazie anche alla campagna di sensibilizzazione all’utilizzo del vaccino, si sa in anticipo che il numero di coloro che chiederanno di essere vaccinati sono tanti, ma le scorte fornite sono insufficiente a coprire la richiesta. Anche in penisola sorrentina e costiera amalfitana la richiesta di vaccinazione è molto alta e, fino a questo momento, le scorte non sono ancora terminate ma si teme che possa presto accadere costringendo le persone a dover pagare per acquistare un vaccino rinunciando a quello che è un proprio diritto, cioè poter accedere al servizio a titolo gratuito.