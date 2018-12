Cagliari 0-1 Napoli. Vittoria in extremis per gli azzurri.

Dopo la sconfitta in settimana a Liverpool, la squadra di Ancelotti si riscatta conquistando 3 punti importantissimi per le sorti di questo campionato comandato ancora dalla Juventus. Non una passeggiata per gli azzurri alla Sardegna Arena, che rischiano di lasciare 2 punti fondamentali. Questo non è accaduto grazie ad una perla su calcio di punizione di Arkadiusz Milik al 90′, che ancora una volta diventa il match winner. Nel primo tempo non è stata una gara emozionante sul profilo dello spettacolo: poche occasioni da entrambe le parti, con il Cagliari che si difendeva e attaccava quando era possibile. Nella ripresa, è un altro Napoli. Maggiori occasioni e un calcio più veloce e fluido, insomma le caratteristiche che il Mister Ancelotti ci ha abituati a vedere. Egli però dopo aver visto fallire un paio d’ occasioni che vedevano protagonisti Fabian Ruiz e Milik, è stato costretto a tentare il tutto per tutto inserendo Mertens, Insigne e Callejon togliendo 2 centrocampisti e un terzino destro, rischiando non poco. Il Napoli spinge e colpisce anche una traversa con Milik sugli spioventi di un calcio d’angolo. Al 90′ Mertens si conquista un calcio di punizione molto invitante, distante circa 23 metri dalla porta. Il belga vuole tirare ma Milik è più convinto ed è sicuro che andrà a buon fine. La traiettoria perfetta supera la barriera e finisce nell’angolino, dove Cragno non può arrivare. Esplode la festa azzurra e al 97′ si completa con il fischio finale. Il Napoli accorcia in classifica e ritorna a -8 dalla vecchia signora che non si ferma mai.