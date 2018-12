Cadopodanno a Sant’Agnello: Aperitivo a Piazza Matteotti dell’ultimo giorno del 2018

In tarda mattinata, oggi 31 dicembre 2018, l’ultimissimo giorno di quest’anno fantastico ricco di emozioni, il Forum dei Giovani di Sant’Angello ha offerto in piazza Matteotti l’aperitivo a tutti!

Proprio così alle ore 11 un grande aperitivo con musica, l’immancabile carrettino dello zucchero filato e il mago dei palloncini, hanno intrattenuto in questa ultima mattinata di dicembre la pizza gradne di Sant’ Agnello.

Domani, per festeggiare la venuta del nuovo anno la banda mudicale itinerante intratterrà le piazze principali di Sant’Agnello e ci sarà un brindisi insieme al sindaco Sagristani, il presidente dell’Associazione dei Commericanti “La rinascita, Fabio Vitale, organizzatore dei fantastici eventi di questo periodo natalizio, dove verrà offerto il tradizionale Panettone natalizio a tutti.

Un evento da non perdersi per vivere insieme questo nuovo anno, con la speranza di prosperità per tutti.

Vi aspettiamo!