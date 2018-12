BOOKSOPHIA SECONDA GIORNATA foto e video

Tanti personaggi e tanti eventi, la kermesse attira non solo le scuole ma anche tanti appassionati. Apre la giornata, nella cattedrale il prof Enzo Puglia, con una lectio magistralis sulle Sirene da Omero a Capossela, il testo della canzone chiude la relazione:

le sirene

ti parlano di te

quello che eri

come fosse per sempre

le sirene

non hanno coda ne piume

cantano solo di te

l’uomo di ieri

l’uomo che eri

a due passi dal cielo

tutta la vita davanti

tutta la vita intera

e dicono

fermati qua

le sirene ti assalgono di notte

create dalla notte

han conservato tutti i volti

che hai amato e che

ora hanno le sirene

e non sei più solo

sanno tutto di te

e il meglio di te

è un canto di sirene

e si sente nel rimpianto

di quanto è mancato

quello che hai intravisto e non avrai

loro te lo danno

solo col canto

ti cantano di come sei venuto dal niente

e niente sarai

uhhhhhhhhhhhhhhhhh

le sirene sono una notte di birra

e non viene più l’alba

sono i fantasmi di strada

che arrivano a folate

e hanno voci di sirene

riempi le orecchie di cera

per non sentirle quando è sera

per rimanere saldo

legato all’abitudine

ma se ascolti le sirene

non tornerai a casa

perché la casa è

dove si canta di te

ascolta le sirene

non smettono il canto

nella veglia infinita cantano

tutta la tua vita

chi eri tu

In contemporanea il dott. Gennaro Galano nella sede dell’Archeoclub, ha tenuto lezione di storia, parlando del dei vescovi e della bolla “de utiliori”.

Maria Damiano, ha parlato di San Giorgio, il drago , Paolo Uccello e i tre paesaggi.

La giornata tocca il vertice con Carlo Franco che modera la prof Valentina Russo che racconta appassionatamente Crapolla e le sue peculiarità, e il rettore della Federico II prof Gaetano Manfredi che argomenta sulla difficile ricerca della cultura.

Il laboratorio della prof Rosaria Della Rosa presso la sede della pro loco prosegue il paziente lavoro di produzione del mosaico in pasta vitrea del ninfeo di Pipiano.

Gli studenti del liceo Salvemini nell’ambito del progetto scuola lavoro, hanno prodotto, supportati dalla redazione cultura di positanonews, interventi nelle varie conferenze, video e interviste, che si potranno vedere a breve sul canale yuotube di positanonewstv https://www.youtube.com/user/positanonews/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd