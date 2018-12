I BOOH AL CENTRO CULTURALE DI VIA DELLE ROSE.

Una serata speciale, in cui più che parlare di Raffaele Attardi, voce e chitarre, Mario Pepe, tastiere, Ugo Turcio, batteria e Apicella al basso, bravissimo gruppo musicale riunitosi dopo molti anni. Ha destato scalpore il pubblico costituito da tutti i ragazzi del 60-70, che sono cresciuti con quella musica e vi si riconoscono, incontri di piacere senza nostalgia, incontri di gente che non si vedeva da allora. Raffaele tra una canzone e l’altra ha tracciato con grande maestria anche la storia e le motivazioni di certe scelte, certe canzoni, la nascita di gruppi musicali in penisola Sorrentina, in un dialogo ininterrotto con il pubblico.

“E’ vero Sara?” oppure, Nello (Falcone ndr) ti ricordi quando vincemmo la coppa a Castellammare di Stabia con questa canzone?, un pensiero all’amico fraterno scomparso Leonelli, un saluto a Costantino Astarita a Ginetto, allora membri di altro gruppo musicale. Non è mancato la coppia di amici che compie 45 anni di matrimonio