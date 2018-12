I bikers di Cava de’ Tirreni – Amalfi con il mezzo Everesting . Si tratta degli stessi atleti che organizzano delle settimane in bicicleta, portandosi o a Vienna o in Sicilia o a Montecarlo, affrontando le fatiche con animo giovanile e grande senso sportivo.

Ora hanno organizzato una gara molto particolare, scalando l’altezza dell’Everest (8848mt), ripetendo la stessa salita . Partenza sabato 29 dicembre alle ore sei con l’inizio della sfida del mezzo Everesting per compiere 17 salite in bici dal centro di Cava dei Tirreni fino a Croce, che domina il Golfo di Salerno e Costiera amalfitana sui Monti Lattari , mentre alle ore otto partirà la batteria delle otto salite. Naturalmente per questo particolare tipo di competizione, oltre alle gambe c’è bisogno della testa per poter fare la differenza.

C’è sufficiente interesse per questa particolare manifestazione che avrà, poi, il suo culmine il giorno 30 di marzo quando i bikers sfideranno gli 8848 metri con 20 ore per compiere l’Everesting di 34 salite.

Anche se trattasi di atleti amatoriali con ottima esperienza e salde gambe, c’è comunque bisogno di dimostrare agli organizzatori lo stato di salute in vista dello sforzo non comune.