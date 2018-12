Benevento, omicidio pedofilo: arrestate due persone. I mandanti sarebbero i familiari della 15enne morta suicida

Benevento. Sono stati arrestati in due per l’omicidio del pedofilo che fu ucciso lo scorso luglio a Frasso Telesino, nel beneventano. Giuseppe Matarazzo, ex pastore, venne condannato ad 11 anni e 6 mesi per violenza sessuale compiuta nei confronti di una ragazzina di 15 anni, la quale per la vergogna si suicidò impiccandosi ad un albero.

Una vicenda tremenda che si concluse con l’omicidio del 45enne ad un mese dalla sua scarcerazione. Nella giornata di ieri sono stati arrestati due pregiudicati, un 55enne di Sant’Agata dei Goti e un 30enne di San Felice a Cancello.

Ecco le dichiarazioni di Aldo Policastro, procuratore di Benevento: “L’omicidio di Giuseppe Matarazzo è stato sicuramente su commissione e i due arresti di oggi sono solo l’inizio perché le indagini vanno avanti alla ricerca di un eventuale intermediario e dei mandanti”. Il procuratore ha poi aggiunto come i mandanti dell’omicidio sarebbero da “individuarsi nell’ambito familiare della ragazzina”.