Basket, Seconda vittoria in trasferta per la Polisportiva Vico Equense che batte “Città Vesuviana”

Seconda vittoria in trasferta per la Polisportiva Vico Equense che riesce a battere Città Vesuviana al palazzetto di Via Farina in quel di Portici. L’orario inconsueto, domenica mattina ore 12, non spaventa i costieri che partono subito e provano a portarsi avanti già nei primi 10 minuti con i locali che riescono a tenersi aggrappati terminando sul 15-16 la prima frazione.

Nel secondo quarto viene fuori la polisportiva che, con Del Gaudio sugli scudi, piazza il break e si porta avanti. Non mollano però i ragazzi di coach Barra che, complice un momento no dei vicani, provano a recuperare ancora una volta portandosi fino al meno 5 all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto, Vico Equense aumenta il ritmo in difesa concedendo solo 5 punti nell’arco dei 10 minuti e aumenta il vantaggio che, alla terza sirena, è di 16 punti: 32-48. Complice del momento no dei locali anche l’espulsione del proprio capitano che perde le staffe nei confronti del duo arbitrale.

L’ultima frazione sembra scivolare via in tutta tranquillità ma, proprio nel momento del massimo vantaggio sul +23, arriva la reazione dei locali. Tutto troppo tardi però, la partita finisce 52–64 con i ragazzi di coach Di Martino che possono così festeggiare la seconda vittoria in trasferta.

Queste le parole di Del Gaudio a fine partita: “Abbiamo giocato una buona partita tenendo sempre le redini del gioco, e gestendo i ritmi con maturità, cosa che ci è mancata nella sconfitta con Minori, trovando buone soluzioni in attacco sia contro la zona che la difesa uomo. Personalmente sto recuperando lentamente, iniziando a macinare minuti importanti dopo l’infortunio di l’anno scorso, i quali mi permettono di dare un aiuto concreto alla squadra”.

Prossimo appuntamento GIOVEDÌ 20 DICEMBRE, con il recupero del match contro Baiano che non si è giocato domenica scorsa causa indisponibilità della squadra avversaria. La polisportiva torna tra le mura amiche dopo esattamente un mese dall’ultima apparizione. Risale infatti al 18 novembre l’ultima partita giocata a Via Madonnelle con i locali che hanno battuto 106-44 i ragazzi di Atripalda. Appuntamento per la palla a 2 alle ore 21:30.