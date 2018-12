Salerno. Avvocati per elezione stop da Cassazione. Montera “Vado avanti”

«Le sentenze le rispetto quando sono scritte bene…in questo caso credo che sia tutto molto confuso. Io sono già da tempo in campagna elettorale ed ho una lista pronta con ben venti nomi importanti». Americo Montera, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno non farà alcun passo indietro nonostante le sezioni unite della Corte di Cassazione abbiano sancito la regola della ineleggibilità dei consiglieri avvocati che abbiano già svolto due mandati consecutivi. Regola che, dicono i membri della Suprema Corte, dovrà valere anche per coloro che hanno svolto il mandato elettivo antecedentemente al 2017. Una fattispecie nella quale rientrerebbe non soltanto il presidente uscente Montera ma anche molti consiglieri dell’Ordine. Anche se lui continua a ribadire: «Io sono candidatissimo». Insomma, la politica è politica anche se riguarda la gestione di un ordine professionale. E questa sentenza rivoluzionaria riapre i giochi in un momento particolare per l’avvocatura salernitana la quale, nel giro di 15 giorni, si troverà a dover rinnovare non soltanto le cariche dell’Ordine ma anche quelli della Camera penale. Di qui ai prossimi giorni, complice anche la sospensione delle udienze per il trasferimento del tribunale alla cittadella giudiziaria, gli avvocati salernitani avranno di che discutere.

I TEMPI

Le candidature per il rinnovo delle cariche all’Ordine dovranno essere presentate entro il 14 gennaio prossimo mentre si andrà al voto il 17, 18 e 19 dello stesso mese. Contestualmente il 10 gennaio è stata convocata anche l’assemblea della Camera penale con l’addio del presidente Michele Sarno e l’annuncio delle candidature. In questo caso si andrà al voto il prossimo 31 gennaio. E se da un lato Montera non molla e va avanti, altri ora porteranno in pubblico le proprie aspirazioni. Potrebbe dunque esserci anche un nuovo giro di valzer per quanto riguarda i nomi che finora sono circolati per la Camera penale. Quella che era una corsa a tre (Luigi Gargiulo, Francesco Accarino e Cecchino Gargiulo) potrebbe ora cambiare i partecipanti. Qualcuno potrebbe ora decidere di puntare ad un organismo istituzionale. Anche se, a lavorare alle candidature della Camera penale, negli ultimi tempi, sono stati anche avvocati che in precedenza avevano avuto incarichi all’interno della stessa associazione.

LA SENTENZA

Ad adire la Corte di Cassazione sulla materia, fu L’avvocato Antonino Cremona che aveva presentato ricorso contro l’elezione del consiglio dell’Ordine di Agrigento e contro la conseguente decisione del Consiglio nazionale forense, depositata il 21 giugno scorso e che respingeva il ricorso del legale. Il reclamo era basato sulla contestazione dell’eleggibilità di sei componenti eletti che avevano già ricoperto la carica di consigliere dell’ordine per almeno due mandati consecutivi. È del 19 dicembre scorso, invece, la pronuncia della Cassazione (che ha valenza generale) sul ricorso dell’avvocato siciliano e rappresenta un vero terremoto che ora rimette in discussione – per quanto riguarda Salerno – anche l’andamento delle prossime elezioni.

I CONTENUTI

Secondo i magistrati romani, che assimilano le elezioni forensi agli incarichi amministrativi, è necessario «assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione, nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini, potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi degli iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l’esercizio della professione, nonché sull’osservanza delle regole deontologiche». Petronilla Carillo , Il Mattino