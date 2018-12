Avellino, Budoni ricorso al Giudice Sportivo

Antonio Pizzella 17 anni, portiere dell’Avellino

Il Budoni vuole la partita vinta a tavolino: ha presentato ricorso al Giudice Sportivo che ha rinviato l’omologazione del risultato della gara vinta dal Calcio Avellino per 4-1 in trasferta. La società sarda contesta la presenza in campo di Pizzella, Morero e Tribuzzi, che risultavano squalificati nel comunicato 64 emesso il 19 dicembre scorso. Un atto che non sortirà effetto, quello del Budoni, poiché il regolamento prevede che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del comunicato ufficiale”.

IL CLUB SARDO: «squalificati in campo». La gara. si è giocata nella stessa giornata di pubblicazione del comunicato. Meglio avrebbe fatto la Lega Dilettanti a pubblicare le decisioni il martedì, ovvero due giorni dopo le gare della domenica, per evitare equivoci di questo genere. Pure perché mercoledì si sono disputati cinque recuperi, con dieci squadre impegnate. Sicuramente vedere in campo Morero ma soprattutto Pizzella e Tribuzzi, puniti in modo severo per quanto accaduto durante la gara di Sassari, ha irritato la dirigenza e i tesserati del Budoni.

DOPOPARTITA ACCESO. Nel dopo partita, riferiscono i cronisti presenti, c’è stato anche un acceso scambio di battute tra il 17enne portiere Pizzella e l’allenatore Raffaele Cerbone che avrebbe invitato il giovane calciatore a un comportamento più corretto, in relazione a quanto accaduto nella precedente gara, con il tesserato del Calcio Avellino protagonista di un brutto gesto nei confronti di un raccattapalle.

PIZZELLA OUT SINO AL 31 GENNAIO. A seguito di ciò è arrivata la squalifica fino al 31 gennaio 2019 per Pizzella che comincerà a scontare la lunga punizione da domenica, disertando la gara contro il Latina.

Resteranno fermi pure Tribuzzi (tre giornate di squalifica) nonché Matute e Morero che sconteranno una giornata ciascuno. La gara contro il Latina, che chiuderà l’anno solare e pure il girone di andata, farà da spartiacque tra il vecchio e il nuovo Calcio Avellino. A gennaio sono previsti gli arrivi di una mezza dozzina di calciatori di altissimo livello. Intanto occorre chiudere bene la prima parte del campionato.

fonte:corrieredellosport