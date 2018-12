Autostrada Salerno-Avellino, ribaltato un camion che trasportava tigri: persone bloccate oltre due ore

Salerno. Questo pomeriggio è avvenuto un grave incidente sul raccordo Salerno-Avellino, nei pressi dello svincolo di Fratte. Due mezzi pesanti si sono scontrati sull’allacciamento tra l’A30 e l’A2, in direzione sud. La strada è praticamente bloccata, a causa del ribaltamento di uno dei due camion, che invade l’intera carreggiata. Polizia Stradale e Vigili del Fuoco sono giunti sul posto e in questo momento sono tantissimi i disagi per gli automobilisti.

Il camion ribaltato che trasportava sette tigri, è stato spostato con un autogru. Gli animali sono in buone condizioni, mentre non si registrano feriti. Lunghe code si sono formate sull’autostrada: si è parlato di colonne d’auto di circa 5 chilometri. La testata online Zerottonove parla addirittura di persone bloccate in strada oltre due ore, infatti l’incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche per i viaggiatori sull’A30, in direzione Salerno. (Foto La Città)