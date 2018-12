Auto incendiata sulla Ravello – Chiunzi, era abbandonata da giorni

Ravello, Costiera amalftiana . Un’auto incendiata questa notte sulla strada provinciale Sp1 che unisce Ravello con Tramonti e il Valico di Chiunzi. La vettura, per cause in via di accertamento, si è incendiata intorno a mezzanotte e a lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che si trovavano a passare al momento dell’accaduto.

L’episodio si è verificato in direzione Ravello, oltre la località Passo. Qui, la vettura, a quanto pare un’utilitaria di costruzione tedesca, era già in fiamme quando è stato dato l’allarme.

Sul posto sono immediatamente accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori che hanno provveduto a spegnere l’incendio del veicolo, e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Amalfi.

L’auto si trovava li abbandonata da giorni ed ancora non sono stati individuati i proprietari.