Attentato alle Piramidi, ordigno ha colpito bus turistico. Due morti

Attentato in Egitto . Un ordigno ha colpito un bus turistico alla periferia del Cairo, vicino all’area archeologica di Giza. Il mezzo stava viaggiando nell’area di Marioutiyah. Secondo le prime informazioni diffuse dal ministero egiziano dell’Interno, a bordo c’erano 14 turisti vietnamiti, di cui due sarebbero le vittime. Tra i feriti, 12, l’autista e la guida, entrambi egiziani. Funzionari della sicurezza egiziani sostengo che la bomba sia stata posizionata sul ciglio della strada.

Dall’inizio del mese, le autorità avevano intensificato la loro presenza di sicurezza intorno alle chiese in previsione di eventuali attacchi contro la minoranza copta, presa di mira dagli jihadisti islamici dell’Isis. Negli ultimi due anni, almeno un centinaio di persone ha perso la vita. L’ultimo attacco è avvenuto il 2 novembre quando sette persone sono rimaste uccise in un attacco armato contro tre autobus che trasportavano pellegrini cristiani verso un monastero nel deserto a sud del Cairo.

I luoghi turistici sono stati meno monitorati perché probabilmente considerati meno a rischio. Era un anno e mezzo che non venivano presi di mira

stranieri e l’industria del turismo sta mostrando segni di ripresa dopo anni di stallo a causa delle turbolenze politiche e delle violenze seguite alla rivolta del 2011 che rovesciò l’ex leader Hosni Mubarak. L’ultimo attentato contro gli stranieri risale al 14 luglio del 2017 sulle sponde del Mar Rosso a Hurghada, quando due turisti tedeschi sono stati accoltellati in uno dei famosi resort della località.